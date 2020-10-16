Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Koronavirüs tedavisinde kullanılan antiviraller başarılı olmadı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs salgınında kullanılan antivirallerin başarılı olmadığını açıkladı.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs salgınıyla ilgili kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Koronavirüs tedavisinde kullanılan antivirallerin başarılı olmadığını belirten Prof. Dr. Yavuz, yeni çalışmalara hız verilmesi gerektiğini açıkladı.
Yavuz'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
COVID-19 için yeniden konumlandırılarak tüm dünyada kullanılan antiviraller başarılı olamadı. Yeni, özgül antivirallerle yapılan çalışmaların hızlandırılması gerekiyor.
ANTİVİRAL NE DEMEK?
Antiviraller virüs enfeksiyonlarına karşı kullanılan farmakolojik ajanlardır. Viral enfeksiyonun kontrol altına alınması ya da yok edilmesi amacıyla kullanılırlar.
NE OLMUŞTU?
İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 100 bini aşkın insan hayatını kaybetti, 39 milyondan fazla insan ölümcül salgına yakalandı.