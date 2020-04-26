Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin önemli bir açıklama geldi. Azap,Türkiye'de kamuoyuyla paylaşılan vakaların sadece PCR testi pozitif çıkan hastalar olduğunu belirtti ve mevcut vaka sayısı kadar koronavirüs hastası olabileceğini söyledi.

"TESTİ NEGATİF ÇIKIP BELİRTİ GÖSTERENLER, VAKA SAYILIYOR"

Azap, Medyascope'tan Fırat Fıstık'ın Türkiye'deki koronavirüs sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye'de koronavirüs testi negatif çıksa da klinik bulguları koronavirüse işaret eden hastaların da kayıtlarının tutulduğunu açıklayan Prof. Azap, söz konusu hastalara da koronavirüsmüş gibi yaklaşıldığını söyledi. Hastalığın tanısında kullanılan PCR testlerinin çok duyarlı olmadığını hatırlatan Alpay Azap, hastanın öyküsündeki ipuçları ve klinik bulguları göz önünde bulundurularak tedaviye başlandığını da sözlerine ekledi.

"KAMUOYUNA VERİLEN RAKAMLAR, PCR TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR"

Halk Sağlığı Yönetim Sistemi adındaki elektronik ortamda tüm bu hastaların kayıtlarının tutulduğunu belirten Azap, kamuoyuyla paylaşılan rakamların sadece PCR testi pozitif çıkmış kişilerden oluştuğunu söyledi.Olası vakaların sonradan da toplam rakama dahil edilebileceğini ifade eden Prof. Azap, bazı ülkelerin bu yöntemle sayı düzeltmesi yaptığını belirtti.

"VAKA SAYISI 1 KAT DAHA ARTABİLİR"

Bu durumun Koronavirüs vaka sayısını 10-20 kat artırmayacağını açıklayan Azap, "Sonuçta testin yakalayamadığı grup. Bizim klinik olarak düşünüp tedavi başladığımız grup eklenecek" derken, bunun da toplam sayıyı en fazla bir kat artıracağını savundu.