Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, herkesi tehdit ederken kan grupları da virüsün bulaşı konusunda önemli etkenlerden biri. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da kan gruplarının koronavirüsle ilişkisini anlatan bir paylaşımda bulundu.

A VE 0 KAN GRUBU ÖNE ÇIKIYOR

Kara, şunları yazdı: "A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken 0 kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar. Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat"