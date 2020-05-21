Bilecik'te kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Bilecik'te ormanda çalıştığı sırada kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

21.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:41

Bilecik'te ormanda çalıştığı sırada kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

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Nizamettin Baltacı (60), Bozüyük ilçesinin Muratdere köyü Sofular mevkisinde, kestiği ağacın altında kaldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Baltacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.