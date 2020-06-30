Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti

Oyuncu Canan Hoşgör ile yönetmen Hamdi Alkan'ın eğitimi için yurt dışında yaşayan kızları Zeynep Alkan, Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile Türkiye'ye geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Alkan, sevgilisiyle de denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

BİKİNİSİYLE KAYALIKLARA UZANDI

Eğitiminin yanı sıra oyunculuğa da adım atan Alkan, geçtiğimiz günlerde Bodrum'dan Fethiye'ye geçti. Dün sevgilisi ile mağarada çekilen fotoğrafa "Mağara adam" notunu düşen Alkan, bikinili pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Kusursuz fiziğiyle her daim adından söz ettiren Alkan, bikinisiyle kayalıklara yatarak poz verdi. Zeynep Alkan'ın cesur pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.