Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek

Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde oy çalma girişiminde bulunacağını söyledi.

Eski Başkan Yardımcısı Biden, katıldığı bir televizyon programında 5 ay sonra yapılacak başkanlık seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"SEÇİMDE OY ÇALMAYA ÇALIŞACAK"

"En büyük endişem bu başkan bu seçimde oy çalmaya çalışacak" değerlendirmesinde bulunan Biden, "Bu adam, (ön seçimlerde) postayla oy kullanımının hileli olduğunu söylerken bir taraftan da Oval Ofis'te oturduğu masasının ardında postayla oy kullandı." dedi.

Biden, Trump'ın seçimi kaybetmesine rağmen yenilgiyi kabul etmemesi durumunda ise üst düzey askerlerin onu Beyaz Saray'dan çıkaracağından emin olduğunu söyledi.

TRUMP SALGIN SONRASI İLK MİTİNGİNİ 19 HAZİRAN'DA YAPACAK

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran Cuma günü Oklahoma'nın Tulsa kentinde yapacağı mitingle yeniden başlayacağını duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle en son seçim mitingini 2 Mart'ta yapan Trump, "Oklahoma, Covid-19 ile mücadelede çok iyi bir iş çıkardı. İlk mitingi 19 Haziran Cuma günü burada yapacağız" ifadelerini kullandı.