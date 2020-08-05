Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlama, kenti yerle bir ederken kıyamet filmlerini aratmayan şoke edici görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Kenti yerle bir eden patlayıcıların Rus iş adamı Igor Grechushkin tarafından Eylül 2013'te terk edildiği ve altı yıl boyunca limanda depolandığı ortaya çıktı.

İnternette yayınlanan belgeler, limandaki maddelerin orduya verilebileceğini veya ilgili bir şirkete satılabileceğini, ancak herhangi bir yanıt alınamadığı için patlayıcı yükü, liman bölgesinde bıraktığını ortaya çıkardı. Amonyum nitratın genel olarak gübre için kullanılan yaygın bir endüstriyel kimyasal madde olduğu çünkü bitkiler için gereken azotu içerdiğini biliniyor.

PATLAYICI YÜKLÜ GEMİYİ BEYRUT'A BIRAKTI

Amonyum nitrat, diğer yandan madencilik sektöründe kullanılan patlayıcılarının ana bileşenlerinden biri. Amonyum nitrat kendi başına patlayıcı olmadığı gibi, aksine bir oksitleyici madde olduğu biliniyor. Tehlikeli yükün, Eylül 2013'te, bir arıza nedeniyle durmak zorunda kalan "Moldova Bayrağı" adlı kargo gemisinden başkente ulaştığı belirtildi. Şu anda eşi Irina ile Güney Kıbrıs'ta yaşayan iş adamı Igor Grechushkin, ölümcül kargo yüklü gemisini Beyrut'ta terk etmekle suçlanıyor.