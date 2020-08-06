Beyrut'taki patlamada modacı Zuhair Murad'ın ofisi kullanılmaz hale geldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100'ün üzerine insan hayatını kaybederken birçok bina kullanılamaz hale geldi. Bunlardan biri de dünyaca ünlü modacı Zuhayir Murad'ın binası oldu.

"KALBİM ACIYOR"

Ülkemizde Ebru Gündeş, Amine Gülşe ve Sena Ağaoğlu, dünyada Jennifer Lopez, Charlize Theron, Sofia Vergara, Scarlett Johansson ve Renee Zellweger başta olmak üzere onlarca starı giydiren Zuhair Murad'ın binası patlama sonrası kullanılamaz hale geldi. Patlama sonrası Instagram hesabından iş yerinin son görüntülerini paylaşan Murad, "Kalbim acıyor. Bütün emeklerim heba oldu" dedi.

İşte Zuhair Murad'ın iş yerinin son hali...