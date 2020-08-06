Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama noktasına yakın noktada yaşayan bir aile felakete sebep olan o anları kaydetti. Patlama anını kaydeden kişilerin ağır yaralandığı tahmin ediliyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamada son açıklanan verilere göre 137 kişi hayatını kaybetti, 5 bin kişi ise yaralandı. Patlama noktasına yakın bir binada oturan bir aile, o anları evlerinin penceresinden kayda aldı.

EŞİNE İÇERİ GEÇ DİYE YALVARDI

Patlama anına ilişkin görüntüleri kaydeden kişinin eşinin yaşadığı panik dikkat çekerken, eşinin içeri girmesini isteyen kadının içeri geç lütfen sözleri görüntüye yansıdı. Patlamanın hemen ardından camların kırıldığı görülürken, patlama anını kaydeden kişilerin durumunun ağır olduğu tahmin ediliyor.