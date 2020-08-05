Beyrut'ta patlama: Fotoğraflarla Lübnan'ın başkentindeki kaos ve yıkım

Lübnan'ın başkentindeki büyük patlamanın geride bıraktığı kaos ve yıkım fotoğraflara böyle yansıdı.

05.08.2020 15:08 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:51

Lübnan'ın başkenti Beyrut, onlarca insanın hayatına kaybetmesine, binlerce insanın yaralanmasına ve şehirdeki geniş bir alanda yıkıma yol açan korkunç patlamanın dehşetini yaşıyor.

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Patlamanın yüzlerce kilometre ötedeki Kıbrıs'tan hissedildiğine dair haberler var.

Yetkililer patlamaya limanda 6 yıldır depolanan binlerce tonluk amonyum nitratın yol açtığını söylüyor.

Amonyum nitratı neyin tetiklediği henüz belli değil.

































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