Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde İstanbul Beyoğlu'nda "Bu kadar da olmaz" dedirten bir olay yaşandı. 13 kişilik bir arkadaş grubu, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri yetmiyormuş gibi kalabalık halinde maskesiz olarak gezdiler. Polis ekiplerinin çevirdiği kalabalık gruptaki herkese 3.150 TL para cezası kesildi.
İstanbul Beyoğlu'nda sokağa çıkma yasağını ihlal eden 13 kişilik arkadaş grubu polise yakalandı. Topluca gezen, sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kişilerden sadece birinin maske taktığı görüldü.
Tüm dünyanın canla başla mücadele ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 13 kişilik arkadaş grubu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde toplu halde gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı.
YALNIZCA BİR KİŞİ MASKE TAKTI
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve topluca gezerek sosyal mesafe kuralına da uymayan kişilerden sadece bir tanesinin maske taktığı görüldü.
Beyoğlu Güvenlik Büro ve Yunus ekipleri tarafından durdurulan 13 kişiye üst araması yapılıp GBT sorgusu yapıldı.
CEZA KESİLDİ
Her birine 3 bin 150 lira para cezası kesilen kişiler daha sonra ikişer üçer olarak ayrı yönlere gönderildi.