Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen babasının hafif ticari aracıyla dışarı çıkan genç, yanına arkadaşını da alıp D-100 Beylikdüzü Haramidere mevkiinde Topkapı istikametinde araçla ilerlerken kaza yaptı.

KALDIRIMA ÇIKTI, DİREĞE ÇARPTI

Haramidere rampasını indiği sırada yan yola girerken aracın hakimiyetini kaybeden genç önce beton kaldırıma çıktı, daha sonra da aydınlatma direğine çarpıp D-100 karayoluna fırladı.

ARACI GÖREN BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazanın etkisi ile aydınlatma direği kökünden sökülerek yolu kapattı. Kısa sürede aracın sahibi olan baba ve anne de olay yerine geldi. Kazayı ufak sıyrıklar ile atlatan gençler, olay yerinde 112 ekipleri tarafından ayakta muayene edildi. Aracı o halde gören baba sinir krizine girdi.

BABA GENÇLERİ DARP ETMEK İSTEDİ, ZABITA ARAYA GİRDİ

Öfkeli baba ambulansın içinde bulunan gençleri darp etmek isteyince olay yerinde bulunan zabıta ekipleri tarafından engellendi. Babanın sakinleşmesinin ardından trafik polis ekipleri kaza ile ilgili işlemleri tamamladı. Hurdaya dönen hafif ticari araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.