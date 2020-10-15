Beyaz Saray önünde toplanan göstericilerden Ermenistan'a baskı yapın çağrısı

Ermenistan'ın, Azerbaycan'a karşı tutunduğu işgalci ve saldırgan tutum devam ederken, dünyanın birçok yerinde Ermenistan'a tepki gösterildi. Son olarak ABD'nin başkenti Washington'daErmenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi.

Göstericiler Azerbaycan, Türkiye ve ABD bayrakları ile Beyaz Saray'ın önünde geldi ve Azerbaycan için sloganlar attı. Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştiren dövizler taşıyan eylemciler, ABD yönetimine Ermenistan'ın işgalci tavırlarına ve sivillere yönelik saldırılarına son vermesi için baskı yapması çağrısında bulundu.

BÜYÜKELÇİLİK BİNASI ÖNÜNE GİDİLDİ

Beyaz Saray'ın önündeki eylemin ardından Türkiye'nin Washington'daki büyükelçilik binasının önüne giden grup, sevgi gösterisinde bulundu. Büyükelçilik yetkilileri, eylemcilerle selamlaşarak Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik desteğini vurguladı.