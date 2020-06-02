George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri nedeniyle Beyaz Saray'a yönelik daha önce alınan güvenlik önlemlerine yenisi eklendi. Beyaz Saray'ın önü büyük ve yüksek demir bariyerlerle çevrildi.

02.06.2020 22:42 | Son Güncelleme: 02.06.2020 23:57

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başkent Washington'a sıçrayan gösteriler sürüyor. Beyaz Saray'da daha önce alınan güvenlik önlemleri arttırılırken bölgede protestocular için "Nefes alamıyorum" yazılı maskeler satılmaya başlandı.

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Floyd için yapılan protesto gösterilerinin koronavirüs vakalarını patlatması bekleniyor

ABD'de siyahi George Floyd'un Amerikan polisi tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelinde protestolar hız kesmeden devam diyor. Başkent Washington DC'ye de sıçrayan eylemler, Beyaz Saray önünde bugün de devam ediyor. Beyaz Saray'a yönelik daha önce alınan güvenlik önlemlerine yenisi eklendi. Beyaz Saray'ın önü büyük ve yüksek demir bariyerlerle çevrildi. Protestocular demir bariyerlerin önünde "Siyahilerin hayatı önemlidir", "Adalet yoksa barış da yok", "Nefes alamıyorum" yazılı pankartlarla diz çökerek gösterilerine devam etti.

Protestocular için ücretsiz yiyecek, içecek ve el dezenfektanın yer aldığı bir stant da kuruldu. Koronavirüs salgını gölgesinde devam eden protestoda ayrıca, "Nefes alamıyorum" yazılı maske satışı yapılıyor.