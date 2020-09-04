Berlusconi hastaneye kaldırıldı
Korona virüse yakalanan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, dün gece hastaneye kaldırıldı.
04.09.2020 10:23 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:30
Korona virüse yakalanan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, dün gece hastaneye kaldırıldı.
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin özel doktoru Alberto Zangrillo yaptığı açıklamada, 83 yaşındaki politikacının Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti. Berlusconi'nin dün gece saatlerinde Milano'daki San Raffale Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Forza İtalya Partisi, Berlusconi'nin durumunda değişiklik olmadığını yalnızca detaylı tetkikler için hastaneye kaldırıldığını duyurdu. - ROMA