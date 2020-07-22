'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi

Pınar Gültekin'in Cemal Mert Aydın tarafından öldürülmesi herkesi yasa boğarken 2 kızı olan şarkıcı Berkay, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "İki kızım var, saçlarının teli yere düşse dünyayı yakarım" ifadelerini kullandı. Bir takipçisi "Yapabilseydin Arda Turan'a boyun eğmezdin" yazınca takipçisiyle arasında küfürlü laf dalaşı yaşandı.

"KIZLARIM SAÇLARININ TELİ YERE DÜŞSE DÜNYAYI YAKARIM"

Berkay, üniversiteli Pınar'ın canice katledilmesi sonrası aile fotoğrafını paylaşıp şunları yazdı: "Kadınlar biz erkeklere Allah tarafından gönderilmiş hediyelerdir, meleklerdir. Biz onlara en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Kadına şiddetin karşısındayım. İki kızım var, onların saçlarının teli yere düşse dünyayı yakarım."

"ARDA REİSE BOYUN EĞMEZDİN RİNGO"

Ünlü şarkıcının bu yorumuna bir sosyal medya kullanıcısı "Gerçekte öyleler doğru da ama dünyayı yakarıma gelirsek bir şey yapamazsın. Yapsaydın Arda reise boyun eğmezdin ringo."

Bu yorum üzerine Berkay, yorumu yapan sosyal medya kullanıcısına mesajla cevap verdi ve aralarında şu küfürlü tartışma yaşandı:

ARDA TURAN-BERKAY KAVGASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Futbolcu Arda Turan'ın, 9 Ekim 2019 Salı gecesi Emirgan'daki bir mekanda tartıştığı şarkıcı Berkay'a yumruk atıp burnunu kırdı. Bu olayın ardından Berkay ve eşi hemen hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu olayın detayları ise sabah saatlerine doğru belli oldu.

İddialara göre kavga Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' demesi nedeniyle çıktı. Berkay'ın eşi Özlem Şahin ''Arda 'Evli olmasaydım, seni kaçırmazdım' diye bana sarktı. Onu uyardım'' demişti.

Özlem Şahin durumu eşi Berkay'a söyleyince, kıyamet kopmuştu. Arda, Berkay'ın burnunu kırmış, popçunun tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş etmişti.