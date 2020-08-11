Beni Unutma filmi konusu nedir? Beni Unutma oyuncuları ve Beni Unutma özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Beni Unutma filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Beni Unutma konusu, özeti ve Beni Unutma oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Beni Unutma filminin detayları…

11.08.2020 09:26 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:29

İzleyenleri ekrana bağlayan Beni Unutma filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Beni Unutma filmini izleyecek olanların merak ettiği Beni Unutma konusu nedir, Beni Unutma oyuncuları kimler ve Beni Unutma özeti gibi konuları inceliyoruz.

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BENİ UNUTMA OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Özer Kızıltan

Oyuncular: Mert Fırat, Açelya Devrim Yılhan, Tuba Ünsal, Kenan Ece

Tür: Drama

Yapım Yılı: 2011

Vizyon Tarihi: 11 Kasım 2011 Cuma

BENİ UNUTMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Özer Kızıltan'ın yönetmenliğini yaptığı filmin baş rollerini Başka Dilde Aşk ve Atlıkarınca filmlerindeki rolleriyle sivrilen Mert Fırat ve Tuba Ünsal paylaşıyor. Film sıradışı bir aşk hiayesini konu alıyor...