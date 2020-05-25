Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayarak bayramda hava almaya çıktıklarını söyleyen 3 gence 9 bin TL para cezası uygulanırken, gençlerden biri görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

CEZA KESİLİNCE GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayanlara cezalar kesilmeye devam ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'nde 3 genç hava almaya çıkınca her birine 3 bin 182 TL para cezası kesildi. Devriye gezen polislerin kontrollerine takılan 3 genç cezaların ardından evlerine gönderildi. Basın mensuplarının görüntü almasına da tepki gösteren bir genci polis ekipleri uyararak sakinleştirdi.