Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler

Bundesliga ekibi Bayern Münih'in resmi Twitter hesabından yayınladığı, dünya başkentlerinde ve önemli şehirlerde Şampiyonlar Ligi final maçının kaçta oynanacağını belirten haritadaki Türkiye hatası tepki çekti. Haritada Ankara ve İstanbul'a yer verilmezken, Türkiye komple deniz olarak gösterildi. Yüz binlerce Türk futbolsever, söz konusu duruma tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint Germain ile karşılaşan Alman kulübü Bayern Münih, maç başlamadan 4 saat önce Twitter hesabından bir harita paylaştı. Dünyadaki önemli başkentlerde ve ülkelerde yerel saatler ile maçların kaçta başlayacağını gösteren haritadaki skandal Türkiye hatası ise tepki çekti.

TÜRKİYE'Yİ HARİTADAN SİLDİLER



Haritada Ankara ve İstanbul ile ilgili bir saat gösterilmediği gibi Türkiye haritadan silinmiş bir şekilde servis edildi. Tepki çeken gelişme üzerine yüzlerce Türk futbolsever, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Bayern Münih'in paylaşımına tepki gösterdi. Paylaşımın yapılmasının üzerinden 4 saat geçmesine rağmen yeni bir harita paylaşımı hala yapılmadı.