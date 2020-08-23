Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler Şampiyonlar Ligi finalisti Bayern Münih, resmi Twitter hesabından dünya başkentlerinde ve önemli şehirlerde tarihi final maçının saat kaçta başlayacağını gösteren bir haritada yayınladı. Haritada İstanbul ve Ankara'ya yer verilmezken, Türkiye komple deniz olarak gösterildi.

Bundesliga ekibi Bayern Münih'in resmi Twitter hesabından yayınladığı, dünya başkentlerinde ve önemli şehirlerde Şampiyonlar Ligi final maçının kaçta oynanacağını belirten haritadaki Türkiye hatası tepki çekti. Haritada Ankara ve İstanbul'a yer verilmezken, Türkiye komple deniz olarak gösterildi. Yüz binlerce Türk futbolsever, söz konusu duruma tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint Germain ile karşılaşan Alman kulübü Bayern Münih, maç başlamadan 4 saat önce Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Dünyadaki önemli başkentlerde ve ülkelerde yerel saatler ile maçların kaçta başlayacağını gösteren haritadaki skandal Türkiye hatası ise tepki çekti.

SKANDAL HARİTA PAYLAŞIMI

Haritada Ankara ve İstanbul ile ilgili bir saat gösterilmediği gibi Türkiye haritadan silinmiş bir şekilde servis edildi. Bu gelişme üzerine yüzlerce Türk futbolsever Bayern Münih'in paylaşımının altında tepkilerini gösterdi. Paylaşımın yapılmasının üzerinden 4 saat geçmesine rağmen yeni bir harita paylaşımı hala yapılmadı.