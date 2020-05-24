Bayburt'ta bugüne kadar 12 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Son 1 haftada hiç vakanın görülmediği Bayburt'ta bugüne kadar korona virüsten 12 kişi hayatını kaybetti.

24.05.2020 09:00 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:04

Son 1 haftada hiç vakanın görülmediği Bayburt'ta bugüne kadar korona virüsten 12 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü


AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, kentteki korona virüs tablosunu açıkladı.


Milletvekili Battal, "Korona virüs ile mücadele sürecinde, Bayburt'ta bugüne kadar 194 vaka tespit edilmiş olup, 166 hastamız tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşmuştur. 8 hastamızın tedavisi devam etmekte olup, yoğun bakımda 4, müşahede altında 2 hastamız bulunmaktadır.12 vatandaşımız vefat etmiştir" dedi.


AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, bu süreçte tedavisi devam eden hastalara acil şifa dileyerek, "Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Alınan tedbirlere bütün hemşehrilerimizin hassasiyetle uyması neticesinde son günlerde Bayburt'ta hiç pozitif vaka çıkmamıştır. Bu durum umutlarımızı daha da artırmıştır" diye konuştu. - BAYBURT