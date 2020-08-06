Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı

Ankara'da karısı F.K ile kavga ettiği esnada sağ elinin orta parmağını ısırarak kopardığı iddia edilen K.K isimli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

ANNE, BABA-OĞUL KAVGASINA KARIŞINCA PARMAĞINDAN OLDU

Başkentte yaşanan bir olay akıllara korku filmi Hannibal'ı getirdi. Mimarsinan Mahallesi 133. Sokakta ikamet eden K.K ve F.K isimli karı koca kavgası kanlı bitti. Edinilen bilgilere, oğlu ile tartışmaya başlayan baba K.K bir süre sonra kavga etmeye başladı. Anne F.K ise araya girerek kavgayı sonlandırmak istedi ancak iddialara göre K.K karısına da saldırdı. F.K ve oğlunun iddialarına göre baba K.K, eşinin sağ elinin orta parmağını ısırarak koparttı.

KADIN PARMAĞININ KAPIYA SIKIŞTIĞINI SÖYLEDİ

K.K. ise arbede sırasında eşinin parmağının kapıya sıkışması sonucunda koptuğunu ileri sürdü. Adamın yüzündeki kan izlerinin olduğu da görüldü. Polis adamı sağlık kontrollerinin ardından ifadesini almak üzere karakola götürdü.

HANNIBAL KARAKTERİNİN HİKAYESİ

Anthony Hopkins'in canlandırdığı Hannibal Lecter karakteri Kuzuların Sessizliği ve Hannibal filmlerinde kurbanlarını ısırmasıyla filmler vizyona girdiğinde dikkatleri üzerine çekmiş ve kült olmuştu.

Anthony Hopkins'in canlandırdığı Hannibal Lecter karakteri