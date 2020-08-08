Beton mikseri bariyere çarpıp devrilince ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü

Ankara'da 56 yaşındaki Özcan Yücesoy idaresindeki 06 DL 2572 plakalı beton mikseri, Etimesgut Sanayi Bulvarı'ndan Bağlıca istikametine dönüşü sırasında yol kenarında bulunan bariyerlere, ardından elektrik direğine çarparak devrildi.

SÜRÜCÜ, YAPILAN TÜMMÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Yücesoy'u kurtarmak için çalışma başlattı. Bir saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Özcan Yücesoy, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, olay yerine gelen Yücesoy'un yakınları, sinir krizi geçirdi.