Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde gerçekleşti. Akşam saatlerinde oto yıkama dükkanında müşterilerinin araçlarını yıkarken bir kadının bağırışlarla kendine doğru koştuğunu gören market sahibi Mesut Ünsal, elinde pompalı tüfek bulunan ve kadını saçlarından çekerek yakalamaya çalışan adamı durdurdu.

Oto yıkamacıya sığınan kadını tüm tehditlere rağmen vermediklerinden bahseden Ünsal, "Müşterimizin arabalarını yıkıyorduk. Bir kadın karşıdan beni öldürecek falan diye koşarak geliyordu. Koltuğun üzerinde oturuyorum sesini duyduktan sonra fırladım ama tabi kadını adamın elinden kurtarmak görevimiz oldu. Kadına ne oldu falan dedim, 'Abi beni öldürecekler' dedi. Beni sürekli takip ve taciz ediyor dedi. Neyse bir şekilde kendisini misafir ettik. adam bahçede 15-20 dakika bekledi. 'Ağabey ben kızı almadan gitmem' dedi. Biz de 'Kızı vermeyiz' dedik. Polisi aradık o sıra da polisin geleceğini bildiği için adam çekti gitti" dedi.

"KADIN CİNAYETLERİNİN ENGELLENMESİ GEREK"

Kadın cinayetlerinin engellemesi gerektiğini belirten Ünsal, kadını kovalayan adamın boşanma sürecindeki eşi olduğunu öğrendiklerini belirtti. Ünsal, "Adam Ankara dışından gelmiş. Aile normalde 3-4 tane yer değiştirmiş. Ama adam her seferinde buluyormuş. Olay yargıya taşındı ama bu süreçten sonrasını zaten kendileri takip edecekler"diye konuştu.

YOLDAN GEÇEN İNSANLAR TEPKİSİZ KALIYOR

Yoldan geçen insanların olaya normal bir şey varmış gibi baktıklarını eleştiren Ünsal, "Herkes normal bir şekilde baktı. Yani şimdi normalde herkesin çoluğu çocuğu var ama biz elimizden geleni yaptık. Gerçekten yoldan geçen insanların bakması olay bittikten sonra yanıma gelip ya sana teşekkür ederim veya kardeşim çok sağ ol demesi de garip bir şeydi. Ben yerimden kalkarken emin ol bir saniye bile düşünmedim" sözlerini kullandı.

Öte yandan polisten alınan bilgilere göre zanlının yakalanma çalışmaları sürüyor.