Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi

Yukatel Denizlispor karşısında galip gelen Medipol Başakşehir, 3 büyüklerin şampiyonluk şansını sona erdirdi.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Başakşehir, puanını 66'ya yükseltti. Rakibi gibi ligdeki 31. maçını tamamlayan Fenerbahçe, 50 puanda bulunuyor. Bu sezon henüz 30 maç oynayan Galatasaray 52, Beşiktaş ise 50 puanda.

3 büyükler ligde geri kalan maçlarını kazansa dahi Başakşehir'in puanına yetişemeyecek.

2 YIL ÜST ÜSTE 60 BARAJINI GEÇEMİYOR

Geçen sezon zor günler geçiren ve ligi 46 puanla 6. sırada bitiren Fenerbahçe, bu sezon da 60 puan barajını geçemiyor.