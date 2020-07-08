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Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi

Lig lideri Medipol Başakşehir'in Yukatel Denizlispor karşısında kazanmasıyla, 3 büyükler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bitime 3 hafta kala şampiyonluk şansları matematiksel olarak sona erdi.

08.07.2020 00:18 | Son Güncelleme: 08.07.2020 00:47

Yukatel Denizlispor karşısında galip gelen Medipol Başakşehir, 3 büyüklerin şampiyonluk şansını sona erdirdi.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Başakşehir, puanını 66'ya yükseltti. Rakibi gibi ligdeki 31. maçını tamamlayan Fenerbahçe, 50 puanda bulunuyor. Bu sezon henüz 30 maç oynayan Galatasaray 52, Beşiktaş ise 50 puanda.

3 büyükler ligde geri kalan maçlarını kazansa dahi Başakşehir'in puanına yetişemeyecek.

2 YIL ÜST ÜSTE 60 BARAJINI GEÇEMİYOR

Geçen sezon zor günler geçiren ve ligi 46 puanla 6. sırada bitiren Fenerbahçe, bu sezon da 60 puan barajını geçemiyor.

Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Haber Yorumları (1)
ADALET: Şampiyon Okan
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