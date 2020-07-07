Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Denizlispor müsabakasında iki takım yöneticileri arasında gerginlik meydana geldi.

07.07.2020 23:14 | Son Güncelleme: 08.07.2020 00:45

Medipol Başakşehir-Denizlispor müsabakasında iki takım yöneticileri arasında gergin dakikalar yaşandı.

Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Mücadelenin 65. dakikasında Enzo Crivelli'nin Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü kaydetmesinin ardından protokol tribünü de birbirine girdi.

İki takım yöneticileri arasında yaşanan olayları polis araya girerek yatıştırdı.