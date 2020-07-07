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Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Denizlispor müsabakasında iki takım yöneticileri arasında gerginlik meydana geldi.

Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
07.07.2020 23:14 | Son Güncelleme: 07.07.2020 23:31

Medipol Başakşehir-Denizlispor müsabakasında iki takım yöneticileri arasında gergin dakikalar yaşandı.

Mücadelenin 65. dakikasında Enzo Crivelli'nin Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü kaydetmesinin ardından protokol tribünü de birbirine girdi.

İki takım yöneticileri arasında yaşanan olayları polis araya girerek yatıştırdı.

Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
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