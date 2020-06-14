Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a "VedatMuti7" isimli bir Twitter kullanıcısı hakaret etti. Başak Demirtaş, kendisine yönelik hakarete karşı destek mesajları veren için bir paylaşım yaptı.

"DÜNYANIN HER YERİNDEN BENİ ARAYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Demirtaş mesajında şunları yazdı: "Sosyal medyada dayanışma paylaşımı yapan, dünyanın her yerinden beni arayan, mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum"