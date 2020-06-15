Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde ahlak dışı paylaşımlar yapılmasına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şahıstan biri serbest bırakıldı. Paylaşımı yapan "Vedat Muti" adlı kullanıcının ise sorgusu sürüyor.

DEMİRTAŞ'A DESTEK YAĞDI

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş'a çok sayıda destek mesajı gelirken paylaşımı yapan kişiye tepki gösterildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında paylaşımı yapan V.M. dün gözaltına alındı.

"PAYLAŞIMI BEN YAPMADIM" DEYİNCE SERBEST BIRAKILDI

Devam eden soruşturma kapsamında V.Y. de gözaltına alındı. V.Y. emniyetteki sorgusunda paylaşımı kendisinin yapmadığını söyledi. Yapılan incelemede V.Y.'nin paylaşımı yapmadığı anlaşılınca emniyetteki sorgusunun ardından serbest kaldı. V.M.'nin ise sorgusu devam ediyor.