Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan için gözaltı kararı verildi

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya üzerinden çirkin ve ahlak dışı bir paylaşıma maruz kaldı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan paylaşım için Sakarya Savcılığı harekete geçti ve "VedatMuti7" isimli kullanıcı hakkında gözaltı kararı verildi.

HESAP ASKIYA ALINDI

Çirkin paylaşımdan sonra sosyal medyada "Başak Demirtaş Seninleyiz" etiketi ile Demirtaş'a çok sayıda destek mesajı geldi. Öte yandan, saldırgan hesap, Twitter'da şikayetler sonucunda askıya alınırken, hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

BAKAN GÜL: PROVOKATİF SÖZLERE KARŞI GEREĞİ YAPILACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Selahattin Demirtaş'ın eşine yönelik küfür ve hakaret içerikli tweetle ilgili bir açıklama yaptı ve gerekli hukuki işlemlerin yapılacağını duyurdu.

Gül, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" ifadelerine yer verdi.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Konuyla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcıs'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhinde yapılan twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.