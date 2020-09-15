Barış Yarkadaş kimdir? Barış Yarkadaş kaç yaşında, nereli? Barış Yarkadaş hayatı ve biyografisi!

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BARIŞ YARKADAŞ KİMDİR?

2 Ağustos 1974'te Kars'ın Susuz ilçesinde doğdu. Baba adı Rasim, anne adı Zülfiye'dir.

Gazeteci-Yazar; Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Marmara Üniversitesi Matbaacılık Bölümünde öğrenim gördü.

Çeşitli basın-yayın kuruluşlarında çalıştı. Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şube Başkanlığı yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesidir. Yayımlanmış 2 kitabı bulunmaktadır.

İngilizce bilen Yarkadaş, bekârdır.