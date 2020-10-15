Barcelonalı Messi'nin Chelsea'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı

Barcelona ve dünya futbol tarihinin efsane isimlerinden biri olan Lionel Messi'nin 2014 yılında Chelsea'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Barcelona'nın dünyaca ünlü efsanevi yıldızı Lionel Messi'nin 2014 yılında Katalan kulübünden Chelsea'ya gitmek için büyük oranda anlaşma sağladığı ancak bu transfer gerçekleşmediği öne sürüldü.

250 MİLYON EURO BONSERVİS

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, kitabında Lionel Messi'nin Chelsea ile anlaşma sürecini ve sonrasında transferin iptal olmasının ayrıntılarını yazdı. Di Marzio, dönemin Chelsea Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Lionel Messi'yi 50 milyon euro net maaş karşılığında ikna ettiğini belirtti. Kitapta, Chelsea'nin Arjantinli yıldızı, o dönem 250 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katmaya çok yaklaştığı vurgulandı.

BABASI VE DECO İŞİ BOZDU!

Lionel Messi'nin 2013 yılında İspanyol hükümeti tarafından kendisine ve ailesine yönelik vergi soruşturmaları nedeniyle Barcelona'dan ayrılmak istediği ve bu nedenle Chelsea'nin teklifini kabul ettiğinin altı çizildi. Jose Mourinho'nun yüz yüze görüşerek Messi'yi ikna ettiği belirtilirken, Messi'nin babası Jorge ve Barcelona'dan eski takım arkadaşı Deco'nun görüşmelere dahil olmasının ardından transferin iptal olduğu kaydedildi.

2013'TE REAL MADRDİD'İ İSTEMEDİ

Öte yandan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Chelsea'den bir yıl önce yani 2013'te Lionel Messi için girişimde bulunduğu, ancak Arjantinli yıldızın, Katalan ekibindeki konumu nedeniyle görüşmeyi bile kabul etmediği öne sürüldü.