Barcelona'nın yıldızı Messi, 7. kez La Liga'da gol kralı oldu

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, üst üste 4., toplamda 7. kez La Liga'da gol kralı oldu. Barcelona'nın süper yıldızı, bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor.

20.07.2020 19:50 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:54

Lionel Messi tarihe geçmeye devam ediyor. Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı, bu sezon attığı 25 golle La Liga'da 7. kez gol kralı oldu.

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Sezonun son maçında 2 gol atan Messi'nin gündemindeyse Real Madrid'e kaptırılan La Liga şampiyonluğu vardı; "Bireysel ödüller benim için çok da önemli değil. Gol kralı olmaktansa, şampiyonluğu kazanmayı tercih ederdim."

Messi, 6 kez gol kralı Telmo Zarra'yı geçerek bu alanda artık zirvenin tek sahibi.

İLK GOL KRALLIĞINI 10 YIL ÖNCE ELDE ETTİ

Arjantinli yıldız, ilk gol krallığını 2009-2010 sezonunda 34 golle yaşadı. Messi, 2011-12 sezonunda attığı 50 golle ulaşılması zor bir rekorun sahibi. Sonraki sezondaysa 46 gol attı. Messi 2016-2017'den bu yana, yani son 4 sezonda gol krallığı unvanını kimseye kaptırmadı. Attığı gol sayıları sırasıyla 37, 34, 36 ve 25.