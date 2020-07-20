HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Barcelona'nın yıldızı Messi, 7. kez La Liga'da gol kralı oldu

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, üst üste 4., toplamda 7. kez La Liga'da gol kralı oldu. Barcelona'nın süper yıldızı, bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor.

Barcelona'nın yıldızı Messi, 7. kez La Liga'da gol kralı oldu
20.07.2020 19:50 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:54

Lionel Messi tarihe geçmeye devam ediyor. Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı, bu sezon attığı 25 golle La Liga'da 7. kez gol kralı oldu.

Sezonun son maçında 2 gol atan Messi'nin gündemindeyse Real Madrid'e kaptırılan La Liga şampiyonluğu vardı; "Bireysel ödüller benim için çok da önemli değil. Gol kralı olmaktansa, şampiyonluğu kazanmayı tercih ederdim."

Messi, 6 kez gol kralı Telmo Zarra'yı geçerek bu alanda artık zirvenin tek sahibi.

İLK GOL KRALLIĞINI 10 YIL ÖNCE ELDE ETTİ

Arjantinli yıldız, ilk gol krallığını 2009-2010 sezonunda 34 golle yaşadı. Messi, 2011-12 sezonunda attığı 50 golle ulaşılması zor bir rekorun sahibi. Sonraki sezondaysa 46 gol attı. Messi 2016-2017'den bu yana, yani son 4 sezonda gol krallığı unvanını kimseye kaptırmadı. Attığı gol sayıları sırasıyla 37, 34, 36 ve 25.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri Güncel
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
KKTC'de yayın yapan 'Avrupa' gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet Dünya
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı Ekonomi
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz Politika
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi
Yurt genelinde hava durumu: 4 ilde sağanak bekleniyor, bir ilde sıcaklık 40 dereceyi geçecek
Yurt genelinde hava durumu: 4 ilde sağanak bekleniyor, bir ilde sıcaklık 40 dereceyi geçecek
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaşlı Burak Yılmaz fena patladı: Zamanı gelince söyleyeceğim
Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaşlı Burak Yılmaz fena patladı: Zamanı gelince söyleyeceğim
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Erkan Akçay Fatih Sultan Halife Hafter Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Tuvana Türkay Serenay Sarıkaya Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Can Bartu Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Avrupa Beşiktaş Ayasofya
Şu an buradasınız: Barcelona'nın yıldızı Messi, 7. kez La Liga'da gol kralı oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 20:12:18. #1.14#
title