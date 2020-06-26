Balıkçıların korkulu rüyasıydı, ihracat ürünü oldu

Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü'nde bir dönem ağlarını yırttığı için balıkçıların "korkulu rüyası" haline gelen mavi yengeçler, artık ihraç edilen en değerli ürünlerin başında geliyor.

Bölgedeki balıkçıların lagünden tuttuğu, rengi ve boyutuyla dikkati çeken mavi yengeçler, yurt içindeki turistik tesislerin yanı sıra Çin başta olmak üzere Japonya, Hindistan ve Hollanda'ya gönderiliyor.

Etinin gıda sektöründe tüketilmesinin yanı sıra kabukları da kozmetik sanayisinde kullanılan mavi yengeç, eskiden yanlışlıkla takıldıkları ağlarını yırtan balıkçıların önemli gelir kapısı oldu.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının Akdeniz'e döküldüğü bölgede oluşturduğu Akyatan Lagünü'nün öneminden bahsetti.

Yaklaşık 15 bin hektarlık alana sahip Akyatan Lagünü'nün, 5 bin 500 hektarının sulak alanlardan oluştuğunu dile getiren Topuz, burada balık çeşitlerinin yanı sıra havyar ve mavi yengecin de yer aldığını kaydetti.

Topuz, birçok kuş türüne ev sahipliği de yapan lagünün koruma altında olduğunu hatırlatarak, bölgede izinli balıkçıların mavi yengeç mesaisini sürdürdüğünü belirtti.

Önceden, mavi yengecin bilinmemesi ve ağları yırtıp balıklara da zarar vermesi nedeniyle rahatsız olduklarını anlatan Topuz, şöyle devam etti:

"Zamanla balıkçılarımız da mavi yengecin değerini öğrendi. Şu an burada mavi yengeç çok ünlü. Lagünde ciddi bir popülasyonu var. Dünyanın birçok yerine Çin başta olmak üzere Japonya, Hindistan ve Hollanda'ya birçok ülkeye buradan yollanıyor. Mavi yengecin üzerinde barındırdığı maddelerden kaynaklı çok değerli bir yapısı var. Gıda ve enerji sektöründe rağbet gören bir ürün. Bölgeden yılda 300-500 ton çıkarılan mavi yengeç bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor."

Topuz, mavi yengecin daha çok istihdam oluşturması için Su Ürünleri Kooperatifi'nde çalışma yapacaklarını belirterek, bölgede su ürünlerine dayalı organize sanayi bölgesi kurulacağını, burada mavi yengecin işlenmiş olarak yurt dışına ihraç edilmesi için proje hazırlanacağını anımsattı.

Mavi yengecin kilosunun 4-6 lira olduğu bilgisini veren Topuz, bunun yurt dışında 8 avroya kadar çıktığını belirtti.

"İnsan besini olarak değerli bir protein kaynağı"

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Temel Bilimler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Türeli de anavatanı Atlantik Okyanusu olan mavi yengecin uzun yıllardan bu yana Akdeniz'de görüldüğünü ifade etti.

Türeli, Doğu Akdeniz'deki lagünlerde de geniş popülasyonlar oluşturan mavi yengecin, iç piyasadaki az talebe karşın yurt dışında fazla tercih edildiğini aktardı.

Mavi yengecin etinin yüzde 15 protein içerdiğini bildiren Türeli, "Mavi yengeç, değerli bir protein kaynağı olup yağ içeriği de oldukça düşüktür. İnsan besini dışında kullanımı yanında atık denebilecek yengeç kısımları kabuk ve iç organlar fazla miktarda protein ve mineral içermesiyle kümes hayvanları ve balıklar için yem olarak da kullanılmaktadır. Kabuklarından elde edilen kitin ve kitosan ve türevleri tekstilde, gıda sanayisinde, medikal ve kozmetik gibi alanlarda kullanılmaktadır."