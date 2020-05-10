Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu

Aksu ilçesinde, yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki caretta caretta cinsi kaplumbağa ölüsü, Kundu Oteller bölgesindeki sahile vurdu.

VATANDAŞLAR BULDU

Bir kaç gün önce sahile vurduğu belirtilen yaklaşık 1 metre boyundaki kaplumbağa sahile inen vatandaşlar tarafından bulundu. Vatandaşlar, kaplumbağa ölüsünün kaldırılmasın için belediyeye haber verdi. Kaplumbağanın balıkçı ağına takılmış şekilde kıyıya vurduğu görüldü.

"AĞ İŞLERİ İYİ DEĞİL GÜNAH"

Kaplumbağayı ise Çağrı Yağmur görüntüledi. Çağrı Yağmur, "Çok üzücü bir olay caretta caretta bu hayvancağız balıkçıların ağına takılmış ve kıyıya vurmuş ve ölmüş. Ağa takıldığı zaman kıyıya vurduğunda burada insanlar olmadığı için, burada ölmüş. Ağ işleri iyi değil günah, çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.