Bakan Koca'nın vaka artışı konusunda uyardığı Gaziantep'te tedbirler hiçe sayılıyor

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarının arttığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her açıklamasında uyardığı illerin başında gelen Gaziantep'te, koronavirüs tedbirleri hiçe sayılıyor.

MASKE VE SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILIYOR

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarının Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1.3 kat arttığını kaydettiği son açıklamasında yine uyardığı Gaziantep'te vaka artış hızı, Türkiye ortalaması ile aynı seviyeye geldi. Yapılan onca uyarıya ve denetimlere rağmen çok sayıda kişinin maske takmamaya devam ettiği görülürken, birçok kişi de maskeyi uygun şekilde kullanmıyor. Yoğunluğun yaşandığı alanlarda ise sosyal mesafeyi hiçe sayılıyor.

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır." ifadelerini kullandı.