Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Turgut Aslan'ın yeni görevine atanmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabından "'15 Temmuz için, FETÖ'nün ihanetine kanıt aranıyorsa, kanıt benim' diyen TEM Başkanımız Turgut Aslan, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu" paylaşımını yaptı.

Aslan'a "Sen bizim kahramanımızsın" diyen Soylu, atama kararından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.