Doğu Karadeniz için korkutan uyarı! Yağışlar bu akşama kadar devam edecek

Giresun'da sel ve heyelana yol açan 1'i asker, 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sağanak yağışın dün akşam 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aştığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu akşama kadar devam edecek yağışlar için de uyarıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Arama- kurtarma faaliyetleri için tüm ekiplerin seferber durumda olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: "Bölgedeki gelişmeleri ilgili birimlerimizle yakından takip ediyoruz. Giresun'da dün sabah saatlerinden itibaren görülen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde etkili oldu. 16.00-21.00 aralığında şiddetlenen yağış 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aşmıştır.

"BU AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK"

Bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de pazar akşamına kadar sürmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın, üreticilerimizin daha tedbirli olması ve hassasiyet göstermesi özellikle önem arz ediyor."

METEOROLOJİ DE UYARDI

Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize çevreleri ile ilçelerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, Rize ve Artvin'in sahil kesimi ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli, Trabzon'un doğu ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.