Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali

Koronavirüs salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışan Toplum Bilimleri Kurulu'nun toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Haziran Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı.

Son 24 saatlik verilere göre; 41 bin 413 test yapıldı ve 1212 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 24 hasta ise hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 974'e, toplam vaka sayısı ise 188 bin 897'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 162 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca'nın açıkladığı verilerde, iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının üstünde olması sevindirdi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1293 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 161 bin 533'e yükseldi.

"VAKA SAYIMIZI TEDBİRLERLE AZALTMALIYIZ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız" ifadelerini kullandı.