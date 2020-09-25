Fahrettin Koca'dan ABD Büyükelçisi'ne ilaç tepkisi: Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor

ABD Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödememesi durumunda şirketlerin Türkiye'ye ilaç satmayı durdurabileceğine ilişkin sözlerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepki gösterdi. Koca, "Sayın Büyükelçinin bu şekildeki açıklaması son derece talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi David Satterfield, Türkiye'deki devlet hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine borcunun bir yıl içinde 230 milyon dolardan 2,3 milyar dolara çıktığını belirterek Türkiye'nin ilaç şirketlerini bazı alacaklarından vazgeçmeye ikna etmeye çalıştığını iddia etmişti. Satterfield, "Şirketler Türkiye piyasasından ayrılmayı ya da Türkiye riskini azaltmayı değerlendirecek. Bu da Türkiye'nin çıkarlarına hizmet eden bir istikamet değil. Bu konunun derhal ele alınması gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

"İLAÇLA İLGİLİ BİR SORUN BULUNMUYOR"

Bu dönemde başta Bakanlıkları olmak üzere üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbi malzemeyle ilgili eskiden beri gelen ödeme sorununu çözmek konusunda bir yaklaşım içinde bulunduklarını dile getiren Koca, şöyle devam etti:"Bununla ilgili bugüne kadar olan borçları bir takvime bağlayarak ödeme planı yapılması istendi. Bununla ilgili görüşmelere de başlandı. İlaçla ilgili genel anlamda bir sorun bulunmadığını, malzemeyle ilgili görüşmelerin de başladığını söylemek istiyorum."

"TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Bakan Koca, süreçle ilgili olarak firmalarla görüşüldüğüne dikkati çekerek, "Tam bu süreçte, ilgili firmalarla görüşüldüğü dönemde, bir ödeme planı yapılması istendiği bir dönemde Sayın Büyükelçinin bu şekildeki açıklaması son derece talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.