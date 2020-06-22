Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosunu açıkladığı metinde İzmir'de 28, Kocaeli'de 20 ve Sakarya'da 3 vakanın yoğun bakımda tedavi altında olduğunu ifade etti.

22.06.2020 20:20 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladığı metinde bazı illerde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayılarını paylaştı.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi
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ÜÇ İLDE 51 VAKA YOĞUN BAKIMDA

Bakan Koca, İzmir'de 28, Kocaeli'de 20 ve Sakarya'da 3 vakanın yoğun bakımda tedavi altında olduğunu ifade etti.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız"

TÜRKİYE'DE SON DURUM

1 Haziran'da normalleşme sürecine giren Türkiye'de vaka sayıları düne göre arttı. 22 Haziran verilerine göre; bin 212 kişiye daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısı 188 bin 897'ye yükseldi. 24 hastanın hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 4 bin 974'e çıktı.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1293 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 161 bin 533'e yükseldi.