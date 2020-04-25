Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyadaki koronavirüs salgını nedeniyle "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik" dedi. Twitter'dan paylaşım yapan Çavuşoğlu ayrıca 20 bine yakın kişinin de ülkelerine gönderildiğini söyledi.