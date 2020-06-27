Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de, 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük paniğe neden olan patlamada 3 bina sakini yaralandı. İtfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Saat 04.55'te Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından dolayı bir patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle meydana gelen yangın söndürüldü.

1 ÖLÜ, 10 YARALI

Binanın üst katlarından panik halinde dışarı çıkarken hafif yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi, yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti. Binada yangın sonrası soğutma çalışmaları tamamlandı ve tedbir amaçlı olarak tahliye çalışması yapılarak bina boşaltıldı. Olay ile ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ ESNASINDA PATLAMA DEVAM ETTİ



Yaralıların kaldırılmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etti. Çalışmalar sırasında zaman zaman patlamaların devam ettiği görüldü. Yaklaşık 1 buçuk saat sonra yangın kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışması sürerken, patlamanın kesin nedeni incelemenin ardından belli olacak.

Patlama nedeniyle bitişik olan iki binan birbirinden ayrıldı. İki binanın yanı sıra caddenin paralelindeki Sakıp Sabancı Caddesi'ndeki bazı iş yerlerinin de camlarının kırıldığı görüldü.

Patlama nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken aralarında hasar görenlerin de yer aldığı araçlar, bulundukları yerden çekicilerle kaldırıldı.

Olay yerinde İtfaiye, elektrik işleri ve İGDAŞ ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

"PATLAMA YATAKTAN FIRLATTI BENİ"

Patlamanın kendisini yataktan fırlattığını anlatan bina sakini Saadet Ergün, "Uyurken birden bire patlama oldu. Yataktan fırlattı beni, çok büyük bir gürültü oldu. Kapıyı açtım dumanlar geldi. Balkona çıktım oradan da dumanlar geldi zehirleniyordum. Mutfağın penceresini açıp hava almaya çalıştım. Yaklaşık bir saat sonra itfaiye geldi kurtardı. Sanki bir bomba atmışlar gibi ses geldi; savaş çıkmış gibiydi. Aşağısı tekstil atölyesiydi" dedi.

"DEPREM OLDU ZANNETTİK"

Çok büyük bir gürültü sesiyle uyandıklarını belirten bina sakini Mehmet Gümüş, "Uyuyordum, bir anda patlama oldu. Alevler binanın üstüne kadar çıktı. Sonra her taraf duman doldu. İtfaiye geldi aşağıya indirdi. Biz önce deprem oldu sandık, çok büyük bir gürültü ve sarsıntı oldu. Evde eşyalar devrildi. Aşağısı tekstil atölyesi olarak kullanılıyordu" diye konuştu.