Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu

Bağcılar İnönü Mahallesi'nde dün gece saatlerindemeydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre İnönü Mahallesi'ndeki boş arazide S.Ö. adlı bir erkeğin silahla başından vurulmuş şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BAŞINDA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hareketsiz bir şekilde yerde yatan erkeğin başından vurularak ölmüş olduğunu tespit etti.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Olay yeri inceme ekipleri ve savcı ceset üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerden sonra ise vurularak ölen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ekipler olaya ilgili soruşturma başlattı.