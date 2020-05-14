Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza

Antalya'da, üzerine 'teras' kurulup, bagaj kısmında mangal yakılan otomobil ile caddelerde gezen sürücü Mehmet Şahin ve araç sahibi Murat Tokmak'a 6 bin liralık para cezası uygulandı. Otomobil, otoparka çekilirken Tokmak, "İçkim yok, kumarım yok. Ben de böyle para harcıyorum" dedi.

Daha önce içine havuz yaptığı otomobille gezdikten sonra aracına el konulan ve 2 bin 500 lira ceza ödeyen Murat Tokmak, bu sefer de üzerine teras kurduğu aracın bagaj kısmında mangal yaktı. Aracın üzerindeki terasa 2 kişi çıkarken, bagaja montajını yaptığı mangalda etleri pişiren Tokmak, trafiğe çıktı. Sürücü Mehmet Şahin ile Murat Tokmak, 10 dakika cadde ve sokaklarda tur attı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medya yayınlanıp, haber de yapılmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Radar ekipleri, sürücü Mehmet Şahin ve araç sahibi Murat Tokmak'a ulaştı.

6 BİN LİRA CEZA KESİLİRKEN ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Gezinti sırasında çekilen fotoğrafları gösteren polis, bu kişilerin kendileri olup olmadığını sordu. Polisin sorusuna olumlu yanıt veren Şahin ve Tokmak'a toplam 6 bin lira ceza kesilirken, araç da trafik otoparkına çekildi. Polisin elindeki görüntüleri izleyen Murat Tokmak, "Çok yakışıklı çıkmışım" dedi.

"BİZ DE BÖYLE PARA HARCIYORUZ"

Daha önce de içine havuz yaptığı otomobile polisin el koyduğunu ve 2 bin 500 lira ceza kesildiğini söyleyen Tokmak, "Devletin kestiği parmak acımaz. Cezamız neyse öderiz. Biz bunu eğlenmek için çekmiştik. Yeteri kadar eğlendik. İçkimiz yok, kumarımız yok. Biz de böyle para harcıyoruz" diye konuştu.

Murat Tokmak, başka projelerinin de olduğunu söyledi.