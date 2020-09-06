Babam ölmemi istiyor diyerek intihar etmişti! Gözaltına alınan baba serbest kaldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Buse Melisa K. (15), emekli astsubay babasının beylik tabancasını başına ateşleyerek, intihar etti. Buse Melisa K'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Genç kızın babasının ölümüne neden olduğuna dair paylaşımları sonrası, baba Özay K. gözaltına alınmıştı.İntihar olayından önce kızıyla tartıştığı öğrenilen babaya, 'intihara sürükleme' suçlaması yöneltildiği öğrenildi. Buse Melisa K'nin emekli astsubay babası Özay K. (49), sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

BABASININ SİLAHIYLA CANINA KIYDI

Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki intihar olayı saat 02.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Buse Melisa K. emekli astsubay babası Özay K'nin beylik tabancasını başına ateşledi. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K. ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"AL SİLAHI KAFANA SIK"

Genç kızın intiharı Twitter'daki paylaşımlarının gün yüzüne çıkmasıyla gündem oldu. Genç kız 'babasının kendini öldüremeyeceğinden' bahsederek "Babamın beni öldüremeyeceğini biliyorum. Bunu yapamaz. Bana o kadar çok 'kendini öldür', 'başıma gelen en kötü şeysin' veya 'al silahı sık kafana bir gün ağlar sonra hayatıma devam ederim' dedi ki artık bunu yapmalıymışım gibi hissediyorum. Çok düşünmemeliyim, korkuyorum" ifadelerine yer verdi.

"İNTİHARA TEŞVİK İÇİN EVE HALAT ALMIŞ"

Yine Buse Melisa K. bir başka paylaşımında, "Babam beni intihara teşvik etmek için eve halat almış odaya koymuş. Poşetten de çıkarmış. 'Bu ne' diyorum. 'Hiç' diyor. 'İntihar etmek istiyorsanız aldım' diyor" şeklinde tweet attığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan genç kız, ölmeden dakikalar önce ise "Tetiği çektim" şeklinde yazı yazdı.

BABA SERBEST BIRAKILDI

Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı öğrenildi.Baba, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.