Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün sabah saatlerinde Cebrayıl yönünde uçuş yapmaya çalışırken özel yöntemlerle indirilen Ermenistan Ordusuna ait "BZEZ" tipi İHA'nın fotoğraflarını paylaştı. Bakanlığın paylaştığı fotolarda, 'drone'a monte edilmiş el yapımı patlayıcı görülüyor.

"BU İMALAT YPG/PKK KOKUYOR"

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Twitter hesabından etkisiz hale getirilen 'drone'un fotoğraflarını paylaşarak çok çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Ağar "Azerbaycan askerlerinin bugün Cebrail cephesinde düşürdüğü BOMBALI İHA. İçine tahrip kalıbı döşemişler. Bunları ilk DEAŞ'da görmüştük. Sonra YPG/PKK'da. Şimdi de Ermenistan ordusunda. Şüphem odur ki, bu imalat YPG/PKK kokuyor. Onların mallara çok benziyor çünkü!" açıklamasını yaptı.