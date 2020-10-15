Azerbaycan istihbaratı deşifre etti! Ermenistan, ağır yenilgiyi unutturmak için terör eylemi planlıyor

Azerbaycan ordusu karşısında Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan'ın ordusunun hain planı Azerbaycan istihbaratı tarafından deşifre edildi. Azerbaycan İstihbaratı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan terör örgütlerini devreye sokarak kanlı bir eylem planı içinde olduğu ifade edildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Azerbaycan Güvenlik Servisi, Azerbaycanlı vatandaşları şüpheli gördükleri kişileri derhal ilgili birimlere haber vermeleri konusunda uyardı.

Yapılan açıklamada, ''Ermenistan, terörü destekleyen ve devlet düzeyinde terör eylemleri gerçekleştiren bir devlettir. Şu anda Ortadoğu'dan bazı terör örgütlerine mensup teröristler Ermeni silahlı kuvvetlerinde ve özel hizmetlerde hizmet veriyor.

ASALA TERÖR ÖRGÜTÜ FAALİYETE GEÇECEK

Vatandaşlar, günlük yaşam ve iş uyumunu bozmadan tetikte olmaya ve (012) 4059999 numaralı telefonu arayarak bölgelerinde bulunan şüpheliler, eylemler ve nesneler hakkında bilgi vermeye teşvik edilmektedir. Devlet Güvenlik Servisi ile yerel polis ve diğer kolluk kuvvetlerine haber vermeleri gerekmektedir.

Aynı zamanda Ermeni terör örgütü ASALA'nın son dönemde faaliyete geçmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yurtdışındaki diplomatik misyonları ve diplomatik personeli, ülkemize ait diaspora temsilcileri ve şirket çalışanları uyanık olmalı ve kendi ülkelerindeki kolluk kuvvetlerine başvurmalıdır.'' ifadeleri kullanıldı.